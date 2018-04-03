中國財經

人民銀行網站刊登人行金融研究所孫國峰等人工作論文稱，在一個利率可以有效穿破零利率區間的銀行體系中，中央銀行可以實施明顯低於零的負利率政策，以應對通縮型衰退。

論文還指出，從長期看，由於較低的自然利率，貨幣當局可以將負利率政策納入正常的貨幣政策工具箱；而央行數字貨幣有利於負利率政策的實施，因此央行應加快推動央行數字貨幣的發展。

論文稱，存款利率零下限嚴重阻礙負利率的傳導，這可能是歐洲和日本的負利率政策效果不夠顯著的重要原因。

論文表示，負利率政策的傳導機制與常規貨幣政策並不一致。央行對於實施負利率政策的最大顧慮在於其對銀行盈利能力和信貸供給的影響，因此日本和歐洲央行也僅採取較為溫和的負利率政策，而非果斷地採用更大力度的措施，部分安全資產例如高等級國債的收益率雖然轉為負值，但存款利率、尤其是零售存款利率都維持在正區間，大大限制了負利率政策的效果。

文章中指出，如果銀行端的利率傳導是暢通，存款利率可以有效穿透零利率區間，足夠強力的負利率政策可以有效穩定信貸供給，有利於抵禦通貨緊縮和經濟衰退。考慮到金融危機並非一生一次，當未來全球再次遭遇通縮型衰退時，突破存款利率零下限的負利率政策可能成為重要的應對手段。