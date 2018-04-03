中國財經

市場憂慮中美貿易糾紛將進一步升溫，內地股市下滑，上證指數連續兩日走低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減近16%至4830億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1.05%，全日在窄幅水平上落，收市報3136點，跌26點或0.84%，最多挫44點或1.39%，低見3119點，成交1896.93億元。

深成指亦低開低走，收報10754點，跌98點或0.91%，最低見10667點，跌185點或1.71%，成交2933億元。

滬深300指數報3862點，跌24點或0.63%；創業板指數報1872點，挫27點或1.46%。

分析師表示，受隔晚美股大跌影響，今天大市低開，全日維持低位窄幅調整。臨近清明節小長假，場內交易情緒清淡，成交量再度縮減，以創業板為代表的中小型科技股領跌。短期看投資者心態仍不穩，但滬指前期低位3062點料支撐力度較強。

各板塊普遍下跌，鋼鐵、煤炭、有色金屬、化工、電力股挫逾1%；房地產、水泥、金融股亦偏軟；石油股則靠穩。

中國昨日起對冷凍豬肉、酒及堅果等128項美國進口產品徵收關稅，稅率最高25%，以回應美國對進口鋼鋁產品徵稅。另外，外電引述消息人士稱，美國總統特朗普政府將於本周公布徵收關稅的中國入口貨品清單。