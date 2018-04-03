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今日 14:12 中國財經

台股低收0.61% 兩連跌

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台灣股市收跌，加權指數收報10821點，跌66點或0.61%。

台股今早低開50點，其後跌幅擴大，最低見10775點，連續第二日下滑。其中，食品股挫1.01%，機電股亦跌0.8%。

分析人士表示，台股今日的表現，主要是跟隨隔晚美股大跌，三大指數一度挫逾3%，其中道指跌穿24000大關，因美國總統特朗普周末再度開腔炮轟亞馬遜，加上中國正式向美國進口貨加徵關稅，挫損大市氣氛。

個股方面，重磅股聯發科挫2.53%，鴻海挫1.02%，台積電亦挫1.01%。

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