中國財經

路透引述消息人士透露，中國多地銀監部門正開展轄內大客戶授信專項檢查，繼續未雨綢繆摸排風險。

消息人士稱，是次大客戶授信專項檢查，要求各地銀監局根據抽樣標準選取一家企業，查其在銀行截至去年末的授信餘額，以及去年新發生的所有授信業務，以及授信機構數量和不良餘額等。

消息人士指出，開展有一段時間，是落實原來銀監會的要求。實際上過去幾年也有開展客戶的授信風險檢查，當然現在整個風險形勢不一樣，大企業集團時不時爆雷，大客戶信用風險上升的苗頭的確也比較明顯。