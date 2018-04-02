訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:41 中國財經

滬指半日升5點 深成指升44點

放大圖片

A股半日收市靠穩。

上證指數近持平開市後，早段最多升23點或0.74%，高見3192點，半日收報3174點，升5點或0.18%，成交1346.97億元(人民幣‧下同)。

深成指反覆上升，最多升81點或0.75%，高見10950點，半日收報10913點，升44點或0.41%，成交2072.73億元。

滬深300指數報3903點，升4點或0.12%；創業板指數報1911點，升10點或0.56%。

板塊個別發展，船舶製造、次新股升逾2%；煤炭、化工、金融靠穩；水泥、石油、造紙偏軟。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。