中國財經

A股半日收市靠穩。

上證指數近持平開市後，早段最多升23點或0.74%，高見3192點，半日收報3174點，升5點或0.18%，成交1346.97億元(人民幣‧下同)。

深成指反覆上升，最多升81點或0.75%，高見10950點，半日收報10913點，升44點或0.41%，成交2072.73億元。

滬深300指數報3903點，升4點或0.12%；創業板指數報1911點，升10點或0.56%。

板塊個別發展，船舶製造、次新股升逾2%；煤炭、化工、金融靠穩；水泥、石油、造紙偏軟。