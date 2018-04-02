中國財經

內地媒體引述知情人士透露，內地外賣平台「餓了麼」將召開內部會議，宣布阿里巴巴將全資收購公司，阿里屆時將從百度和其他投資者手中，收購「餓了麼」其餘股份。

「餓了麼」方面人士表示，公司目前賬面上資金緊張，持續不斷和美團競爭中燒錢，可能是導致「餓了麼」接受阿里收購的原因。

目前，阿里巴巴是「餓了麼」第一大股東。阿里巴巴及螞蟻金服在2016年和2017年，連續兩輪投資「餓了麼」，合共22.5億美元(約175.5億港元)。

阿里巴巴和「餓了麼」對此未予置評。