中國財經

內地股市開市個別發展，上證指數近平開後靠穩。

上證指數開市報3169點，升不足1點；現報3172點，升3點或0.11%。

深成指開市報10887點，升18點或0.17%；現報10898點，升30點或0.28%。

滬深300指數開市報3897點，跌1點或0.04%；現報3907點，升8點或0.23%。創業板指數開市報1911點，升11點或0.58%；現報1911點，升11點或0.6%。

板塊個別走，次新股升1.25%；化工、食品股靠穩；鋼鐵、汽車、水泥、石油股偏軟。