內地股市開市個別發展，上證指數近平開後靠穩。
上證指數開市報3169點，升不足1點；現報3172點，升3點或0.11%。
深成指開市報10887點，升18點或0.17%；現報10898點，升30點或0.28%。
滬深300指數開市報3897點，跌1點或0.04%；現報3907點，升8點或0.23%。創業板指數開市報1911點，升11點或0.58%；現報1911點，升11點或0.6%。
板塊個別走，次新股升1.25%；化工、食品股靠穩；鋼鐵、汽車、水泥、石油股偏軟。
今日 09:47 中國財經
內地股市開市個別發展，上證指數近平開後靠穩。
上證指數開市報3169點，升不足1點；現報3172點，升3點或0.11%。
深成指開市報10887點，升18點或0.17%；現報10898點，升30點或0.28%。
滬深300指數開市報3897點，跌1點或0.04%；現報3907點，升8點或0.23%。創業板指數開市報1911點，升11點或0.58%；現報1911點，升11點或0.6%。
板塊個別走，次新股升1.25%；化工、食品股靠穩；鋼鐵、汽車、水泥、石油股偏軟。
|下一篇：
|Hudson's Bay客卡資料外洩 傳涉500萬個
|上一篇：
|南韓藝術團平壤首演 金正恩夫婦出席