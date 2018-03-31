訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:52 中國財經

【分析】內地製造業穩中有升 對股市回穩影響正面

放大圖片

國家統計局公布，3月製造業採購經理指數(PMI)為51.5，高於預期50.6，較前值50.3%回升1.2個百分點。

中國物流信息中心陳中濤指出，結合前兩個月PMI走勢表現，雖然2月受春節因素影響波動明顯，但1月走勢較為穩定，3月有明顯回升，總體來看今年第一季延續穩中有進、穩中向好的發展態勢。他又稱，預計第一季GDP增長約6.8%，隨着供給側改革進一步深化，新修訂的中小企業促進法實施，政府致力於進一步為企業減稅降費，企業營商環境持續改善，生產經營活動預期指數上升，預計第二季經濟形勢仍將延續穩中向好發展勢頭。

華泰證券李超團隊認為，今年節後出現了微觀與宏觀數據相互背離的狀況，高爐開工、發電耗煤、鋼材價格、庫存等數據均釋放悲觀訊號，但1月至2月宏觀數據表現超出預期，減稅政策對工業企業盈利構成實質利好，料將減緩下行速度。不過，貿易戰仍是下階段經濟最大不確定性，存在將中國經濟由輕微類滯脹推向類滯脹的風險。

中信証券認為，3月製造業基本恢復節前水平，企業信心得以維持。內外需均得到恢復，總需求得以提振，廠商加大採購量進行原材料補庫存；生產端在3月多種因素影響下，仍然實現穩步回升，產成品庫存小幅走高。製造業表現超出預期，非製造業維持高位景氣區間運行，因此預計10年國債孳息率將逐步回升至3.8%以上。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，製造業呈現穩中有升的發展態勢，且優於預期，經濟企穩跡像明顯，對股票市場的回穩有正面影響，屬於重要利好消息。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。