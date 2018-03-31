中國財經

國家統計局公布，3月製造業採購經理指數(PMI)為51.5，高於預期50.6，較前值50.3%回升1.2個百分點。

中國物流信息中心陳中濤指出，結合前兩個月PMI走勢表現，雖然2月受春節因素影響波動明顯，但1月走勢較為穩定，3月有明顯回升，總體來看今年第一季延續穩中有進、穩中向好的發展態勢。他又稱，預計第一季GDP增長約6.8%，隨着供給側改革進一步深化，新修訂的中小企業促進法實施，政府致力於進一步為企業減稅降費，企業營商環境持續改善，生產經營活動預期指數上升，預計第二季經濟形勢仍將延續穩中向好發展勢頭。

華泰證券李超團隊認為，今年節後出現了微觀與宏觀數據相互背離的狀況，高爐開工、發電耗煤、鋼材價格、庫存等數據均釋放悲觀訊號，但1月至2月宏觀數據表現超出預期，減稅政策對工業企業盈利構成實質利好，料將減緩下行速度。不過，貿易戰仍是下階段經濟最大不確定性，存在將中國經濟由輕微類滯脹推向類滯脹的風險。

中信証券認為，3月製造業基本恢復節前水平，企業信心得以維持。內外需均得到恢復，總需求得以提振，廠商加大採購量進行原材料補庫存；生產端在3月多種因素影響下，仍然實現穩步回升，產成品庫存小幅走高。製造業表現超出預期，非製造業維持高位景氣區間運行，因此預計10年國債孳息率將逐步回升至3.8%以上。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，製造業呈現穩中有升的發展態勢，且優於預期，經濟企穩跡像明顯，對股票市場的回穩有正面影響，屬於重要利好消息。