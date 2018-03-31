中國財經

中國製造業活動回升，國家統計局公布，中國3月製造業採購經理指數(PMI)回升至51.5，高於上月1.2個百分點，優於市場預期，並已升至第一季高位，製造業擴張提速，呈現穩中有升態勢。

從企業規模看，今年以來，大、中、小型企業PMI首次同時位於擴張區間。其中，大型企業PMI為52.4，按月上升0.2個百分點；中、小型企業上升較大，PMI為50.4和50.1，分別上升1.4和5.3個百分點。

另外，從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

至於生產需求擴張，供需更趨活躍，隨着春節後企業集中開工，生產經營活動加快，生產指數和新訂單指數為53.1和53.3，分別按月上升2.4和2.3個百分點，且新訂單指數連續兩個月高於生產指數，製造業增長的內生動力不斷增強。

外貿形勢總體向好，進出口雙雙回升。新出口訂單指數和進口指數分別按月上升2.3和1.5個百分點，均為51.3，重回擴張區間，進出口活動更趨活躍。

產業結構優化升級，供給質量繼續提升。裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業PMI分別為52.2、53.2和53.1，均高於製造業總體水平，表明隨著供給側結構性改革的不斷深入，新動能培育加速推進，供給的質量進一步提升。

調查結果顯示，本月反映勞動力成本高的企業比重為40.2，按月上升1.4個百分點，在企業反映的困難和問題中連續兩個月位居首位。此外，反映勞動力供應不足的企業比重為19.2，連續3個月上升，且高於去年同期6.3個百分點，用工問題愈來愈受企業關注。