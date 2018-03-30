中國財經

A股在3月最後一個交易日造好，上證指數連續兩日走高，兩市成交合計增至4968億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計升0.51%；本月跌2.78%，連跌兩個月，累跌8.96%；今年首季亦跌4.18%。

上證指數今早輕微高開1點，早段窄幅上落，午後升幅擴大，最高見3177點，升17點或0.54%，收市報3168點，升8點或0.26%，最多跌7點或0.24%，低見3152點，成交1960.07億元。

深成指亦高開高走，收市報10868點，漲112點或1.05%，最高見10883點，漲127點或1.18%，成交3007.56億元。

深成指3月累跌0.37%，首季累挫1.56%。

滬深300指數報3898點，升4點或0.11%；創業板指數報1900點，漲58點或3.16%。

分析師表示，今日大市延續昨天反彈態勢，以創業板為代表的中小型增長股領漲，帶動市場氣氛，而金融地產權重股則暫時調整，市場蹺蹺板效應明顯。臨近清明節小長假，場內交易意願逐漸減弱，料節前滬指將在目前位置反覆築底。

外電引述消息人士透露，國務院已原則上批覆中國船舶工業集團與中國船舶重工集團合併事宜。消息刺激船舶製造股漲逾5%。

其他板塊普遍上升，半新股漲3%；化工股逾1%；煤炭、電力、鋼鐵、石油、有色金屬股靠穩；金融、房地產、水泥股則偏軟。