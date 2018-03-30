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今日 12:21 中國財經

人行徐忠:中國金融對外開放非一放了之

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人民銀行研究局局長徐忠表示，目前中國面臨的主要問題並不是對外開放過度，而是對外開放不足、金融業競爭力不足、金融抑制過多，這也是金融業改革發展中諸多問題的癥結所在，下一步要積極推進金融業對外開放。

徐忠在內地媒體撰文指出，改革和開放相輔相成、相互促進，改革必然要求開放，開放也必然要求改革。從前期改革歷程來看，對外開放並沒有給中國金融業帶來系統性負面衝擊，反而推動了整個金融體系的發展與進步。

他強調稱，中國金融業對外開放並不是一放了之，而是在完善宏觀審慎管理、加強金融監管、提高金融市場透明度前提下的穩步有序開放。

徐忠認為，開放包括兩個層次的內容，一是將外資機構引進來或國內機構「走出去」；二是根據金融市場發展規律發展國內金融市場，尊重並適應國際市場規則和慣例，這是更高層次的開放。

在徐忠看來，近年，在推進金融業對外開放的進程中，出現了一些似是而非的觀點，甚至是各種懷疑論和陰謀論，本質上是對前期改革開放成績的變相否定。

他建議，下一步，應堅持以開放促改革、促發展的方向不動搖，明確金融業對外開放並不代表一放了之，而是在完善宏觀審慎管理、加強金融監管、提高金融市場透明度的前提下穩步有序開放，形成對內改革和對外開放的良性格局。

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