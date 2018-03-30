中國財經

中國據報開始籌劃以人民幣而非美元支付進口原油，相關試點計劃最早可能會在下半年推出。

路透引述消息人士表示，內地監管機構已經非正式地要求少數幾家金融機構，為人民幣的原油進口定價做準備。根據計劃，北京可能會從俄羅斯和安哥拉的採購開始，實施人民幣付款。但目前未有任何細節。

分析認為，有關做法將是中國確立人民幣國際地位的重要舉措。

報道表示，如果計劃成功，可能會觸發其他產品付款轉向人民幣，包括金屬和礦產。但一些中國國有石油公司的官員表示，未有聽聞類似的計劃。