訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:07 中國財經

內地傳籌劃人民幣支付進口原油

放大圖片

中國據報開始籌劃以人民幣而非美元支付進口原油，相關試點計劃最早可能會在下半年推出。

路透引述消息人士表示，內地監管機構已經非正式地要求少數幾家金融機構，為人民幣的原油進口定價做準備。根據計劃，北京可能會從俄羅斯和安哥拉的採購開始，實施人民幣付款。但目前未有任何細節。

分析認為，有關做法將是中國確立人民幣國際地位的重要舉措。

報道表示，如果計劃成功，可能會觸發其他產品付款轉向人民幣，包括金屬和礦產。但一些中國國有石油公司的官員表示，未有聽聞類似的計劃。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。