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今日 17:33 港股直擊 中國財經 重要通告

中行去年多賺4.8% 不良貸款率降

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中國銀行(03988)公布截至去年底止年度業績，股東應佔溢利1724.07億元(人民幣‧下同)，按年增長4.76%，每股盈利0.56元。

中行派末期息0.176元，較2016年末期息0.168元，增加4.76%。

期內，淨利息收入3383.89億元，按年增長10.57%。淨息差1.84%，按年提升1個基點。該行解釋，影響集團淨息差的主要因素，包括營業稅改徵增值稅實施，以及持續優化資產負債結構所致。

非利息收入1453.72億元，按年下降19.06%。非利息收入在營業收入中的佔比為30.05%。其中，手續費及佣金收支淨額886.91億元，按年增加0.27億元，增長0.03%，在營業收入中的佔比為18.33%。

中行去年貸款減值損失840.25億元，按年下降3.19%。不良貸款總額1584.69億元，按年增加124.66億元，不良貸款率1.45%，比上年末下降0.01個百分點。貸款減值準備餘額2522.54億元，比上年末增加145.38億元。不良貸款撥備覆蓋率159.18%，比上年末下降3.64個百分點。

截至去年底，核心一級資本充足率為11.15%，按年降0.22個百分點；一級資本充足率12.02%，按年降0.26個百分點；資本充足率14.19%，按年降0.09個百分點。

下載港交所通告原文

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