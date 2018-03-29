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今日 16:11 中國財經

海航夥京東拓航空物流等合作

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海航集團宣布，與京東集團簽署戰略合作協議，雙方將圍繞航空、物流、產業、區域開發等領域開展合作，推動電商物流全球化戰略布局。

海航集團董事長王健表示，此次攜手京東集團，雙方將發揮各自產業和創新優勢，深化合作關係，全面做好「互聯網+」和物流升級配套發展規劃，促進「商流+物流」強強合作模式更好更快發展。

京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東則稱，合作將有助推動中國物流業向智慧化、綠色化發展，構建全球領先的航空物流生態鏈與現代物流生態體系。

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