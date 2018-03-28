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今日 16:12 中國財經

阿里搶攻物聯網 擬5年連接百億台設備

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阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明宣布，阿里巴巴將全面進軍物聯網(IoT)領域，是繼電商、金融、物流、雲計算後新的主賽道。

胡曉明在2018雲棲大會深圳峰會上表示，阿里雲IoT的定位，是物聯網基礎設施的搭建者，計劃在未來5年內，連接100億台設備。同時今年戰略投入「邊緣計算」新興的技術領域，打造全世界第一朵「無處不在的雲」。

對於阿里雲在IoT戰略中的定位，胡曉明指出，阿里雲在物聯網領域的核心價值就是提供開放、便捷的IoT連接平台；強大的AI能力；以及實現雲、邊、端一體的協同計算。

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