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署理商務及經濟發展局局長陳百里在立法會上表示，美國對600億美元中國進口貨品徵收關稅，特區政府會密切留意產品清單，以及事件對香港的影響，希望可以支援業界抵禦潛在風浪。

他續稱，去年經香港轉口的中美貿易額達3500億元，佔港美之間貿易額的65%，一旦出現貿易戰，除會令金融市場出現動盪外，亦會影響本港轉口貿易。

陳百里指出，自美國上月對香港在內的經濟體徵收鋼鋁材關稅，特區政府已與美國總領事會面，向美國政府送交抗辯書，亦正考慮透過世貿的爭端解決機制提出申訴。