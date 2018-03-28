滬深股市半日收跌逾1%。
上證指數低開後，早段最多下跌1.32%，低見3124點，半日收報3131點，跌35點或1.11%，成交1222.71億元(人民幣‧下同)。
深成指早段最多下跌1.51%，低見10613點，半日收報10642點，跌133點或1.24%，成交1818.46億元。
滬深300指數半日收報3850點，跌62點或1.61%；創業板指數報1839點，跌5點或0.3%。
各板塊普遍下跌，釀酒行業跌近4%；家電跌逾2%；石油、煤炭跌逾1%。
今日 11:42 中國財經
滬深股市半日收跌逾1%。
上證指數低開後，早段最多下跌1.32%，低見3124點，半日收報3131點，跌35點或1.11%，成交1222.71億元(人民幣‧下同)。
深成指早段最多下跌1.51%，低見10613點，半日收報10642點，跌133點或1.24%，成交1818.46億元。
滬深300指數半日收報3850點，跌62點或1.61%；創業板指數報1839點，跌5點或0.3%。
各板塊普遍下跌，釀酒行業跌近4%；家電跌逾2%；石油、煤炭跌逾1%。
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