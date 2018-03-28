中國財政部公布，今年首兩個月，國有企業實現利潤總額3672.9億元(人民幣‧下同)，按年增長25.3%，其中，石油石化、鋼鐵、電力、煤炭等行業利潤按年大幅增長，有色等行業利潤按年降幅較大。
財政部表示，前兩月國企利潤中，中央企業實現利潤2423.8億元，按年增長20.2%；地方企業實現利潤1249.1億元，按年增長36.6%。
今年首兩月，國有企業營業總收入8.3萬億元，按年增長11.2%。其中，中央企業5.02萬億元，按年增長10.9%；地方企業3.27萬億元，按年增長11.5%。
今日 11:11 中國財經
中國財政部公布，今年首兩個月，國有企業實現利潤總額3672.9億元(人民幣‧下同)，按年增長25.3%，其中，石油石化、鋼鐵、電力、煤炭等行業利潤按年大幅增長，有色等行業利潤按年降幅較大。
財政部表示，前兩月國企利潤中，中央企業實現利潤2423.8億元，按年增長20.2%；地方企業實現利潤1249.1億元，按年增長36.6%。
今年首兩月，國有企業營業總收入8.3萬億元，按年增長11.2%。其中，中央企業5.02萬億元，按年增長10.9%；地方企業3.27萬億元，按年增長11.5%。
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