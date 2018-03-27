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今日 21:46 中國財經

劉鶴:金融系統須轉變作風提升專業

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新華社報道，中央政治局委員、國務院副總理劉鶴今日在金融管理部門調研時強調，金融系統要認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，認真做好金融改革發展穩定各項工作。

劉鶴指出，打好防範化解金融風險攻堅戰，是當前金融工作的重中之重，要加強國務院金融穩定發展委員會的統籌協調作用，促進金融穩定健康發展。同時要堅持以供給側結構性改革為主線，切實提高金融服務實體經濟水平。

他又強調，金融系統要切實轉變工作作風，提升專業能力，努力開創金融工作新局面。

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