中國財經

人民幣滙價續走強，人民幣兌美元在岸價(CNY)一度升穿6.25關口，是2015年「811滙改」以來的新高。

人民幣在岸價最高曾見6.2418，其後升幅收窄，收近兩個月高，收報6.2728，較上日4時30分收報6.2849，升121點子，較上日晚上11時30分收報6.2807，升79點子。

截至傍晚6時26分，離岸價報6.2763；在岸價報6.2840。

分析師表示，中美貿易戰擔憂緩解，有助風險偏好回升，美滙指數借勢回落，人民幣滙率主要受間接影響，美元走向仍是判斷人民幣未來走向的關鍵。