訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:05 港股直擊 香港財經 中國財經

騰訊音樂傳轉讓78億股權 年內上市

放大圖片

騰訊(00700)旗下騰訊音樂據報正進行一輪10億美元(約78億港元)的股權轉讓，並於年內上市。

《財經》引述知情人士透露，騰訊音樂正進行的一輪10億美元的股權轉讓，但本次股權轉讓對價，騰訊音樂估值實際為230億美元(約1794億港元)。此前知情人士稱，騰訊音樂估值或達250億美元(約1950億港元)。

消息人士表示，騰訊音樂目前並不缺錢，這次交易主要是舊股的轉讓，其認購規模要求為1億美元(約7.8億美元)起。一位接近騰訊音樂的人士稱，騰訊音樂上市時間將在2018年。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。