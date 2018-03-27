中國財經

屢傳陷入財困的海航集團，旗下公司再出售資產、轉讓股權等「撲水填氹」。

其中，海航系渤海金控(000415.SZ)擬轉讓旗下皖江金融租賃公司16.5億股股權，每股轉讓價格不低於皖江金租每股淨資產的1.8倍。

另外，子公司Avolon擬轉讓飛機租賃資產包，交易金額約8.84億美元(約68.95億港元)。

海航旗下另一企業天海投資(600751.SH)則宣布，子公司GCL投資控股已發行5億美元可轉換票據，期限5年，年化利率7.5%，每半年支付利息1次，到期日應償還5.5億美元。