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今日 14:38 中國財經

滬指午後跌1% 深成指倒升

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A股午後個別發展，上證指數跌1%，深成指倒升。

上證指數現報3120點，跌31點或1.01%，早段最多下挫近2%，低見3091點，成交1884.11億元(人民幣‧下同)。

深成指早段一度下挫逾2%，午後倒升，現報10528點，升88點或0.84%，成交2218.53億元。

滬深300指數報3870點，跌33點或0.88%；創業板指數報1770點，升44點或2.56%。

各板塊個別發展，金融、煤炭跌逾1%；房產、石油偏軟；飛機製造、生物製藥升逾2%。

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