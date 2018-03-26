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今日 13:19 港股直擊 中國財經

長城汽車冀2021年打入北美市場

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長城汽車(02333)董事長魏建軍表示，長汽未來將會逐步加大海外銷售的佔比，目前主要發展歐洲、南非、俄羅斯等與內地法規相近的國家及地區，更期望在2021年打入北美市場，又預計今年出口銷量佔整體銷量6%。

被問到美國總統特朗普挑起貿易戰，會否影響公司出口表現，他形容這是特朗普上任後「給予中國最大的禮物」，不過目前對汽車徵收的關稅只有2.5%，對公司出口影響不大，估計國產汽車在美國有一定的競爭力，但2021年後的美國政治及貿易形勢則較難測。

至於在內地與寶馬合作研發新能源汽車的進展，他表示仍在研究中，預計今年內可有公布，又相信不會與目前寶馬國內另一合作方華晨中國(01114)構成任何衝突。

魏建軍稱，今年全年銷量目標116萬台，當中「魏」品牌汽車銷量目標為50萬台，強調未來會減少汽車銷售種類，較專注提高部分品牌競爭力，定價仍會隨之增加，已提升銷售毛利率。

新能源汽車方面，魏建軍表示，明年提高新能源汽車佔比至8%有一定壓力，但會堅持2020年新能源汽車佔比達10%的目標。旗下今年推出的新品牌「P8」，亦會加入新能源版本，但不會有獨立工廠生產新能源汽車，否則成本會大幅上漲，期望明年可推出性價比最高的電動車。

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