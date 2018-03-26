中國銀監會公布，截至2月底，中國銀行業金融機構資產總額248.34萬億元(人民幣‧下同)，按年增長8%；負債總額228.65萬億元，增長7.7%。
其中，商業銀行總資產額192.37萬億元，增長7%，佔銀行業金融機構比例77.5%；負債總額177.52萬億元，按年增6.7%，佔銀行業金融機構比例77.6%。
大型商業銀行總資產額87.82萬億元，按年增長5.7%，佔銀行業金融機構比例35.4%；負債總額80.62萬億元，按年增5.6%，佔銀行業金融機構比例35.3%。
今日 10:35 中國財經
中國銀監會公布，截至2月底，中國銀行業金融機構資產總額248.34萬億元(人民幣‧下同)，按年增長8%；負債總額228.65萬億元，增長7.7%。
其中，商業銀行總資產額192.37萬億元，增長7%，佔銀行業金融機構比例77.5%；負債總額177.52萬億元，按年增6.7%，佔銀行業金融機構比例77.6%。
大型商業銀行總資產額87.82萬億元，按年增長5.7%，佔銀行業金融機構比例35.4%；負債總額80.62萬億元，按年增5.6%，佔銀行業金融機構比例35.3%。
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