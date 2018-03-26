中國財經

上證指數低開逾1%，其後跌幅一度擴大至近2%，失守3100點，目前跌勢喘定，跌幅收窄。

上證指數低開1.1%後，跌幅一度擴大至近2%，低見3091點，現報3120點，跌32點或1.02%。

深成指低開1.3%，跌幅一度擴大至2.1%，低見10217點，現報10389點，跌50點或0.49%。

滬深300指數報3877點，跌27點或0.71%；創業板指數報1730點，升4點或0.28%。

各板塊普遍下跌，次新股、煤炭跌逾2%；房產、水泥、鋼鐵跌逾1%；飛機製造逆市靠穩。