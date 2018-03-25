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美國消費數據 主導本周市況

美國股市上周經歷大跌後，投資者在本周將面對一個較正常為短的交易周，而焦點將回到美國數據方面，尤其是美國消費市道數據，將是焦點所在。美國於周四公布2月個人消費開支(PCE)指數，成為當中最值得關注的數據。回顧美國股市上周表現，道瓊斯工業平均指數累計跌5.7%，標準普爾500指數倒退6%，納斯特綜合指數回落6.5%。整體來說，這是美股2016年1月以來表現最差的一周，市值共蒸發了2.4萬億美元。

朱克伯格為Facebook洩密 登報道歉

全球最多用戶的社交媒體Facebook行政總裁朱克伯格，星期日在英國主要報章刊登全版廣告，向英國用戶道歉，表示有負他們的信任。較早時，有英美傳媒引述英國大數據公司劍橋分析的告密者，不適當地使用5000萬Facebook用戶數據，協助美國總統特朗普在2016年競選總統，引發洩密醜聞。

fb洩密門續發酵 科技業領袖紛表態

Facebook（fb）爆出逾5000萬用戶個人資料被不當挪用的醜聞後，加強監管個人資料的呼聲高漲，更多科技業領袖表態。前天蘋果行政總裁庫克評論有關事件時，同意加強監管。電動車生產商特斯拉行政總裁馬斯克上周五刪除了特斯拉的fb專頁。此外，英國政府正考慮指令fb、Google等科技企業簡化其數據管理的政策，讓消費者更容易明白。

五大內銀放榜 盈利料提速

多隻重磅內銀本周陸續放榜，在中國經濟回穩及金融去槓桿持續下，內銀有望擺脫過往兩年盈利近乎停滯的陰霾。五大國有銀行中，已披露業績快報的農行（01288）將率先於今天公布業績。按中國會計準則初步核算，農行去年純利達1929.6億元，按年增長4.9%，高於彭博預期中位數的2.4%。