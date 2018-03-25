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中國商務部副部長王受文不希望跟美國或任何國家打貿易戰，但指出若中國利益受到傷害，中國不得不採取一些措施，希望兩國能夠在世界貿易組織框架內，通過磋商解決分歧。

他在中國發展高層論壇表示，中美貿易一向是互利雙贏關係，為美國的就業和降低通脹作出非常重要的作用，在複雜的貿易關係中出現摩擦是難以避免，但這些摩擦及矛盾，可以在世貿組織共同規則下處理。

對於美國對中國的鋼鐵和鋁產品進行的「232國安調查」。王受文認為，調查違背了世貿組織的規則，不符合中國和美國的利益。