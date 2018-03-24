中國財經

中國銀行保險監督管理委員會第一副主席王兆星表示，銀行業在支持「一帶一路」建設方面，將繼續擴大開放，增強包容與合作。近期銀保監正在積極穩妥推進銀行業進一步對外開放，為外資金融機構在華經營提供更大的發展空間。

王兆星在中國發展高層論壇2018年會分組會上指出，自2013年「一帶一路」倡議提出以來，愈來愈多的國家和組織來回應這一重要的戰略設想。在各方面攜手促進下，「一帶一路」倡議從理念轉為行動、從願景轉為現實，取得豐碩的成果。

他稱，銀行業作為資金融通的助力者和踐行者，正在積極加快打造「一帶一路」金融服務網絡，着力為「一帶一路」建設鋪路搭橋，保駕護航。

截至去年底止，已有10家中資銀行在26個「一帶一路」國家設立28家一級分支機搆。中資銀行參與「一帶一路」相關項目2600多個，累計發放貸款超過2000多億元人民幣，主要集中於交通基礎設施、能源資源和裝備製造。

王兆星表示，下一步，首先要繼續擴大開放，增強包容與合作，亦要不斷創新產品服務和合作方式。此外，要繼續履行和踐行好社會責任與社會義務。

他又強調，要繼續管控好各種金融風險，要堅持和探索政府引導、市場化商業化運行模式，管控好各種金融風險也是為了更好開放與合作。