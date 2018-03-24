中國財經

TCL集團稱，與深圳市華星光電技術、TCL多媒體科技擬共同打造目標約7500萬美元規模的海外併購基金，以及2.01億人民幣規模的國內併購基金。

該公司表示，設立境內外戰略股權投資基金，主要期望通過專業化的管理和市場化的運作，在全球投資與TCL集團業務能創造協同效益的產業，特別是在半導體顯示、新一代多媒體及通訊領域擁有革命性技術的公司及初創企業。

此外，在獲取財務收益的同時，通過該基金圍繞公司所處產業進行投資與整合，強化公司在主業的核心競爭力，加速公司的產業升級和成長。