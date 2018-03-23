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中日韓自貿區第十三輪談判首席談判代表會議，今日在首爾舉行，中國商務部副部長王受文、日本外務省外務審議官山崎和之、南韓產業通商資源部部長助理金榮三分別率各方代表團與會。

人民網報道，三方一致認為，盡快完成中日韓自貿區談判符合三方共同利益，對深化區域經濟合作，實現東亞地區貿易投資自由化和便利化具有重要意義。三方就如何推動貨物貿易、服務貿易、投資等重要議題取得更大進展深入交換了意見。

三方同期舉行了服務貿易、電訊、金融服務等工作組會議，並就服務貿易管理措施進行了全面細緻的政策交流。