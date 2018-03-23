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今日 16:05 即巿股評 港股直擊 中國財經

花旗:若爆貿易戰中國具承受力 可能要欠特朗普一個大感謝

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花旗發表研究報告，以「貿易戰：天不會塌下來」(Trade Wars:The Sky Will Not Fall Down)為題，指美國總統特朗普宣布將對規模達600億美元的中國進口產品徵收懲罰性關稅，該行對此並不感到意外，根據過往經驗，以及特朗普的商業背景，相信最終會尋求與中國達成協議。

該行指，即使兩國展開貿易戰，中國亦有能力承受衝擊。該行預期，若美國對上述600億美元中國進口產品徵收45%關稅，亦只會令中國GDP增長減慢0.23個百分點，中國完全可以承受，主要因為中國內需市場龐大且充滿活力，加上在推動「一帶一路」之下，中國的貿易夥伴正多元化，減少對美國的依賴。

花旗認為，中國今日已不能同日而語，已非以GDP增長為本，而是著重強勢領導下的統一性經濟，以及對工業升級及環保領域上作出清晰承諾，貿易關係緊張反而幫助中國促進改革開放進程；中國已在保護知識產權及提高市場准入作出努力，若果貿易戰成為中國推動改革及達致「優質增長」的原動力，中國應欠特朗普一個大感謝。

花旗又指，中國股票市場與美國直接關係較低，而香港股票市場方面，料本港上市紡織品、家居、汽車部件及科技設備股受影響最大，這四個板塊來自美國的收入介乎15-19%。

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