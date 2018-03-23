中國財經

市場憂慮中美將全面爆發貿易戰，內地股市大跌。上證指數失守3200點關口，收挫逾3%，連跌3日，創近一個半月新低。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日大增近五成至6353億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計挫3.58%，連跌兩個星期，累計跌154點或4.67%。

上證指數今早低開2.78%，其後跌幅擴大，失守3200點關口，最低見3110點，插152點或4.68%，收市報3152點，挫110點或3.39%，成交2934.05億元。

深成指更挫4%，收報10439點，跌437點或4.02%，最低見10256點，跌620點或5.71%，成交3419.07億元。

滬深300指數報3904點，挫115點或2.87%；創業板指數報1726點，插91點或5.02%。

分析師表示，隔晚美國宣布針對中國的貿易行動，引發投資者對爆發貿易戰的擔憂，全球股市重挫。受此影響，今日A股大幅低開後走低，涉及美國對華加收關稅的周期性板塊領跌，短期市場避險情緒急劇升溫，個別股份出現暴跌，料滬指短線有下探春節前低位的可能。

各板塊全線下挫，煤炭、鋼鐵、石油、水泥股挫逾6%；化工、有色金屬股挫逾5%；電力、房地產股挫逾4%；金融股亦挫逾3%。