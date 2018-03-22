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今日 14:14 中國財經

台股收跌5點 險守11000關

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台灣股市低收，加權指數收報11005點，跌5點或0.05%。

台股今早高開34點後向上，午後由升轉跌，收市險守11000點關口。其中，造紙股跌0.64%，塑化股跌0.57%。

分析師指出，台股今日先升後倒跌，主要是跟隨亞太區其他股市的走勢，以及隔晚美國股市偏軟。

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，局方同時提升經濟展望，但對今年底利率水平的預測中位數維持在2.125厘，意味當局維持今年加息3次，短期內加息步伐的取態未明顯變得鷹派。

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