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今日 10:32 中國財經

內地一行兩會金融監管格局將展開

中國銀行保險監督管理委員會(銀保監)的成立，意味着運行了15年的銀監會和20年的保監會將成歷史，「一行三會」的金融監管格局，至此成為「一行兩會」。

《證券時報》報道，目前原保監會和原銀監會辦公大樓門前的條牌仍未摘下，該兩幅牌子將於近一、兩天除下，而銀保監的新條牌或於本月底正式掛牌。

內地傳媒日前報道，原中國銀監會主席郭樹清，將出任銀保監首任主席。

另外，原中國銀監會第一副主席王兆星，出任銀保監排名第一的副主席；原中國銀監會主持工作的副主席陳文輝，則出任銀保監排名第二的副主席。

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