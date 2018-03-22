美國聯儲局一如預期地加息0.25厘，美滙偏軟。人民幣兌美元走強，一度升穿6.31，在岸價(CNY)暫時高見6.3095，最新升逾百點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.3147，較昨日下午4時30分收報6.3315，大升168點子或0.27%；較晚上11時30分最後成交價6.3284，走強137點子。
離岸價(CNH)亦曾漲破6.31，高見6.3022，最新報6.3124。
官方今日開出的中間價報6.3167，較昨日6.3396，大升229點子或0.36%，創逾三周最大升幅。
今日 10:04 中國財經
美國聯儲局一如預期地加息0.25厘，美滙偏軟。人民幣兌美元走強，一度升穿6.31，在岸價(CNY)暫時高見6.3095，最新升逾百點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.3147，較昨日下午4時30分收報6.3315，大升168點子或0.27%；較晚上11時30分最後成交價6.3284，走強137點子。
離岸價(CNH)亦曾漲破6.31，高見6.3022，最新報6.3124。
官方今日開出的中間價報6.3167，較昨日6.3396，大升229點子或0.36%，創逾三周最大升幅。
|下一篇：
|神州租車擬發人幣優先票據
|上一篇：
|人行7天期100億逆回購利率上調