訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:33 港股直擊 香港財經 中國財經

與阿里競爭 馬化騰:良性競爭利行業發展

放大圖片

騰訊(00700)近年與阿里巴巴競爭激烈，幾乎所有範疇互有攻守，騰訊主席馬化騰重申，互相作良性競爭，有利行業發展，例如電子支付方面，而市場亦應該正面看待。

不過，兩大科網巨頭在行業投資上的部署則大有分別，阿里多數採取兼併策略，而劉熾平則稱，騰訊傾向以入股形式，只拿少量股份來合作。

馬化騰表明，集團是賦能給其他合作夥伴，為各行各業提供技術及基建上支援，例如集團提倡智慧零售，與阿里提出的新零售，本質上是零售商不用擔心其經營數據被獲得，因智慧零售是去中心化，而非集中在一個平台內，而要每月交租。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。