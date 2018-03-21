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騰訊(00700)近年與阿里巴巴競爭激烈，幾乎所有範疇互有攻守，騰訊主席馬化騰重申，互相作良性競爭，有利行業發展，例如電子支付方面，而市場亦應該正面看待。

不過，兩大科網巨頭在行業投資上的部署則大有分別，阿里多數採取兼併策略，而劉熾平則稱，騰訊傾向以入股形式，只拿少量股份來合作。

馬化騰表明，集團是賦能給其他合作夥伴，為各行各業提供技術及基建上支援，例如集團提倡智慧零售，與阿里提出的新零售，本質上是零售商不用擔心其經營數據被獲得，因智慧零售是去中心化，而非集中在一個平台內，而要每月交租。