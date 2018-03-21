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中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，近期關於美國與其他國家，包括美國與中國貿易摩擦問題，各方都很關注。

她表示，「如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲」。同時，又指若果美方採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，維護自身權益。

華春瑩強調，中美經貿關系的本質是互利共贏，中方從不刻意追求順差，現時中美貿易不平衡的因素是多方面的，解決的正確思路是擴大對彼此市場的開放，而不是打什麼貿易戰。

此外，她又重申，打貿易戰沒有贏家，中方不想跟任何人打貿易戰。