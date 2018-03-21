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內地媒體報道，中國工信部副部長陳肇雄表示，在加快5G應用發展方面，將推動跨行業合作，構建開放產業生態和協同創新集群，推動5G與實體經濟深度融合，創新5G與交通、醫療、環境等公共服務領域融合應用。

陳肇雄指出，5G作為新一代移動通訊技術的主要方向，將在4G基礎上增強移動互聯網業務，並擴展到物聯網業務，開啟萬物互聯、深度融合、引領變革的發展新階段。

同時，他又提出三點建議，第一是加強跨域協同，創新應用；其次，是加強政策支撐，服務應用。最後，加強試點示範，推廣應用。