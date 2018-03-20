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今日 16:07 港股直擊 中國財經

潘石屹:SOHO中國調整完成 不再放售資產

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SOHO中國(00410)近年不斷放售非核心資產，過去4年已賣出6個項目，包括去年出售上海虹口SOHO及上海凌空SOHO，而放售清單內的北京光華路SOHO II則未有出售，董事長潘石屹表示，調整已於去年完成，已全數出售非核心資產，保留無法替代的核心物業，不會再作放售；光華路SOHO II因價值80億至90億元(人民幣‧下同)，市場上已沒有買家承接，故不再放售。

對於今次業績不派發末期息，財務總裁唐正茂稱，派息與銷售表現掛鈎，有現金流而沒有投資需求時便會派息。

潘石屹不願透露目前有何收購項目，問及有否與海航接觸，他說：「有便宜項目都會入，不止海航，別的也在看。」對於收購資金來源，由於正在物色大型項目，單靠自有資金並不足夠，故與合作伙伴聯手是資金的來源途徑之一，市場有不少資金充裕的人士但不善於項目管理，另外，銀行亦願意借貸予該公司。

問及連番出售項目會否令租金收入明顯下降，潘石屹稱，撇除去年出售的兩個項目，今年底現有項目的租金收入將會按年增長10%，而在建的古北項目及麗澤SOHO將分别於今年底及明年中完工，將帶來大額租金收入貢獻。

該公司着力拓展聯合辦公業務SOHO 3Q，潘石屹稱，待這項生意規模較現水平翻倍後，會考慮分拆上市，目標今年底共享辦公位數目達5萬張；上市地點及時間未定，美國、中國、香港哪個市場歡迎這種生意便會去那裏上市。

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