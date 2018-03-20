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今日 15:22 中國財經

滬指倒升11點 兩連揚

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內地股市先跌後回升，上證指數連續第二日靠穩。兩市成交合計增至4022億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開22點，早段反覆走軟，最低見3252點，跌26點或0.82%，午後止跌回升，收報3290點，升11點或0.35%，最高見3292點，升13點或0.41%，成交1669.8億元。

深成指亦先跌後回穩，收報11077點，升9點或0.08%，最高見11082點，升13點或0.12%；最低見10951點，挫116點或1.05%，成交2352.35億元。

滬深300指數報4077點，升3點或0.08%；創業板指數報1864點，漲21點或1.18%。

分析師表示，今日大市繼續低開高走，以醫藥板塊為代表的白馬股領漲，同時前期調整較大的鋼鐵、煤炭股今天也企穩反彈。本周美國聯儲局料將加息，市場對內地是否跟隨上調利率仍有疑慮，料後市將維持窄幅上落。

樂視網上周三(14日)公布，孫宏斌已辭任董事長，並退出董事會。樂視網上周五(16日)復牌開市即跌停，連續兩個交易日開市前跌停後，今日開市上揚，尾段更漲停，報5.87元，漲0.53元或9.93%。

各板塊個別發展，石油、煤炭、水泥、電力、鋼鐵股靠穩；有色金屬、房地產、金融、化工股則偏軟。

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