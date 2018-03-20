中國財經

上證指數午後止跌回升，現升10點，深成指則跌2點。

上證指數現報3290點，升10點或0.33%，最高見3292點，升13點或0.41%，成交1352.2億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11065點，跌2點或0.02%，最低見10951點，挫116點或1.05%，成交1905.65億元。

滬深300指數報4075點，升1點或0.04%；創業板指數報1859點，升16點或0.89%。

各板塊個別發展，石油股漲近1%；水泥、煤炭、電力、鋼鐵股靠穩；有色金屬、房地產、化工、金融股則偏軟。