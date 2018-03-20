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今日 14:19 中國財經

台股收跌0.33% 止兩連升

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台灣股市下跌，加權指數收報11010點，跌36點或0.33%。

台股今早低開30點，其後反覆偏軟，低見10981點，終止連續兩日的升勢。其中，食品股挫1.06%，造紙股跌0.94%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨隔晚美國三大指數均挫逾1%，因全球最多用戶的社交媒體Facebook受到醜聞困擾，股價錄得4年來最大單日跌幅，牽動科技股全面回吐，拖累大市下滑。

個股方面，重磅股大立光挫4.18%，台積電跌0.78%，鴻海跌0.32%，聯發科則逆市漲2.54%。

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