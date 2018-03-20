訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:54 中國財經 時事脈搏

【兩會】李克強:中國不會走國強必霸道路

放大圖片

國務院總理李克強表示，中國這些年來對於世界經濟增長的貢獻率超過30%，這不僅有利於促進世界經濟復甦，而且對於世界和平也是貢獻。因為擴大了合作和貿易，就有更多的協商和談判，從而避免衝突，強調中國文化歷來主張「己所不欲勿施於人」，希望的是以和為貴。

他稱，中國對世界經濟增長的貢獻，也是對世界和平的貢獻，強調中國要維護國家的領土完整，絕不會丟掉自己的一寸土地，也絕不會侵佔別人一寸土地。

李克強指出，中國永遠不會搞擴張，中國是發展中國家，無意搞擴張，即使將來強大了，也不會走「國強必霸」的道路。願意和各國在相互尊重、平等互利的基礎上發展關係，共同構建人類命運共同體。

他又強調，中國和其他國家的合作，是按照市場規則、商業原則進行的，包括「一帶一路」的倡議，也是依照共商、共建、共享原則去進行，又稱向欠發達國家的援助，並不附加任何政治條件，談不上政治滲透。

至於國際社會對於有些方面，希望中國增加國際責任，李克強表示，中國能承擔的是發展中國家地位相當的國際責任。中國會集中精力處理好自己的事，他深知中國發展有諸多困難和挑戰，政府每天都應對大量的難題，出訪和國際交往，是為了贏得和平穩定的國際與周邊環境，為中國發展贏得更多的共贏機遇，這一點是清醒的。

更多相關內容，請瀏覽【兩會會議】信報專題。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。