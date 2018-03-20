中國財經 時事脈搏

國務院總理李克強表示，中國這些年來對於世界經濟增長的貢獻率超過30%，這不僅有利於促進世界經濟復甦，而且對於世界和平也是貢獻。因為擴大了合作和貿易，就有更多的協商和談判，從而避免衝突，強調中國文化歷來主張「己所不欲勿施於人」，希望的是以和為貴。

他稱，中國對世界經濟增長的貢獻，也是對世界和平的貢獻，強調中國要維護國家的領土完整，絕不會丟掉自己的一寸土地，也絕不會侵佔別人一寸土地。

李克強指出，中國永遠不會搞擴張，中國是發展中國家，無意搞擴張，即使將來強大了，也不會走「國強必霸」的道路。願意和各國在相互尊重、平等互利的基礎上發展關係，共同構建人類命運共同體。

他又強調，中國和其他國家的合作，是按照市場規則、商業原則進行的，包括「一帶一路」的倡議，也是依照共商、共建、共享原則去進行，又稱向欠發達國家的援助，並不附加任何政治條件，談不上政治滲透。

至於國際社會對於有些方面，希望中國增加國際責任，李克強表示，中國能承擔的是發展中國家地位相當的國際責任。中國會集中精力處理好自己的事，他深知中國發展有諸多困難和挑戰，政府每天都應對大量的難題，出訪和國際交往，是為了贏得和平穩定的國際與周邊環境，為中國發展贏得更多的共贏機遇，這一點是清醒的。

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