中國財經 時事脈搏

對於北韓問題，國務院總理李克強表示，中國樂見北韓問題出現緩和的趨勢，強調支持一切有利於透過對話談判，來解決朝核問題的各種努力。

李克強表示，中國為此會作出努力，做好角色，也會盡最大努力以推動維護實現北韓無核化，保持北韓和平穩定的主張。

他又稱，中國希望各方拿出誠意及付出行動，盡快將北韓核問題拉回到談判桌上，這對有關各方都是好事。

李克強強調，北韓是中國的近鄰，直接與中國的利益有關，故內地的關注度是可想而知的。

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