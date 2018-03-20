中國財經

滬深證交所融資融券(孖展及沽空)餘額昨日增加16.4億元(人民幣‧下同)；兩市兩融餘額近1.008萬億元。

兩融餘額曾於2015年6月18日升至2.27萬億元紀錄高位，但隨着股市持續下滑，加上監管機構去槓桿，兩融餘額逐步下降。