中國財經

美元靠穩，人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第3日走弱，一度觸及6.34，收市跌75點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.3322，較上周五(16日)下午4時30分收報6.3247，跌75點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價6.3290，走弱32點子。

離岸價(CNH)亦跌穿6.33，低見6.3384，截至香港時間傍晚5時43分，離岸價報6.3303，在岸價報6.3340。

官方今日開出的中間價報6.3320，較上周五中間價6.3340，升20點子或0.03%。

交易員指出，易綱當選中國人民銀行行長，人民幣滙率市場化、國際化會繼續推進；接下來還需要重點關注本周美國聯儲局議息會議，以及中美貿易博弈，短期人民幣預計仍將延續區間波動。而今日新出爐的2月結售滙逆差規模有限仍一度支撐滙價。

另有交易員認為，今日市場比較平淡，沒什麼波瀾，美滙指數暫時企穩於90關口上方，但短期並無方向，人民幣亦無意獨自選擇突破，且待聯儲局議息決議落地，看美元會否擺脫目前窄幅上落的走勢。

全國人大今早投票表決，以2965票贊成、2票反對、2票棄權，通過由現任人民銀行副行長易綱，接替周小川出任人民銀行行長。

另外，國家外滙管理局統計資料顯示，今年2月，銀行結滙7847億元(人民幣‧下同)，售滙8367億元，結售滙逆差519億元。其中，銀行代客結售滙逆差100億元。