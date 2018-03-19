中國財經

全國政協委員、中國銀聯董事長葛華勇，與全國政協委員、人民銀行上海總部副主任兼上海分行行長金鵬輝在聯名提交的《關於電子支付立法的提案》建議，借鑑歐美等國支付領域強監管的立法經驗，抓緊研究制定電子支付法，從法律層面明確產業參與各方權利義務關係，以及監管職責分工，從而防範支付風險，保護消費者權益。

提案指出，隨着數碼貨幣探索的不斷深入，進一步規範電子支付，為數字貨幣落實營造良好環境、奠定堅實基礎，也迫在眉睫。

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