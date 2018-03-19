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今日 15:23 中國財經

滬指收升9點 止四連跌

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內地股市收升，上證指數終止連續4日的跌勢。兩市成交合計增至3969億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開4點後走軟，早段止跌回升，收市報3279點，升9點或0.29%，最高見3280點，升10點或0.33%；最低見3251點，跌18點或0.58%，成交1697.72億元。

深成指亦先跌後回升，收報11068點，升17點或0.16%，最高見11120點，升69點或0.63%；最低見10994點，跌56點或0.51%，成交2271.31億元。

滬深300指數報4074點，升17點或0.44%；創業板指數報1842點，漲21點或1.19%。

分析師表示，今日大市低開高走，但市場交投意願淡薄，「獨角獸」概念股保持強勢，環保、醫療板塊和中小型增長股領漲，但部分市場熱點午後回落。滬指年線(3284點)附近仍對短期大市走勢形成壓制，料滬指仍將維持窄幅上落。

各板塊個別發展，煤炭股挫2%；水泥、鋼鐵股挫逾1%；房地產、有色金屬、電力股偏軟；金融、石油、化工股靠穩。

樂視網上周三(14日)公布，孫宏斌已辭任董事長，並退出董事會。樂視網上周五(16日)復牌開市即跌停。今日樂視網股價連續第二日在開市前跌停，報5.34元，挫0.59元或9.95%。

全國人大今早投票表決，以2965票贊成、2票反對、2票棄權，通過由現任人民銀行副行長易綱，接替周小川出任人行行長。

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