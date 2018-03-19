中國財經

內地綜合汽車服務供應商贏時通汽車租賃公布，與滴滴出行簽署股權認購協議。滴滴出資認購贏時通股份，成為贏時通的重要股東，但未有披露具體金額及持股比例。

深圳市贏時通汽車服務為全國三大汽車租賃服務企業之一，主要為企業和個人用戶提供商務租車、省內外旅遊包車、自駕租車等服務。

滴滴於2015年已與贏時通達成戰略合作，贏時通租車提供各類車型定制化的租賃服務。雙方稱將移動互聯網與傳統租車市場結合，共同探索移動互聯網行銷的O2O合作模式。

贏時通2015年亦傳出有意來港上市，融資3至5億美元。